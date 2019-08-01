В Бурятии госслужащие скрыли сведения о доходах

Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила Бурятская транспортная прокуратура, должностными лицами Бурятской таможни, Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Бурятии» нарушались законы о государственной, муниципальной службе, противодействии коррупции при предоставлении сведений, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- Установлено, что некоторыми сотрудниками предусмотренные действующим законодательством сведения предоставляются в неполном объёме и не по установленной форме, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В частности, в одной из справок сотрудник Бурятской таможни не указал жилой дом, находящийся в его фактическом пользовании. Сотрудник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Бурятии» в справке о доходах не отразил сведения о наличии обязательства по ипотечному кредиту в размере 1 миллиона рублей.
- Также сотрудниками указанных государственных органов допускалось недостоверное отражение полученных в отчётном периоде доходов, не внесение в справки информации об имуществе, которым фактически владеют их близкие родственники, не отражение обязательств имущественного характера государственных служащих и их близких родственников, а также имеющихся перед ними обязательств, - уточняют в прокуратуре.
По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей Бурятской таможни, Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Бурятии» внесены представления. После прокурорского вмешательства два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности
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