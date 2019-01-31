Появилось видео встречи Медведева с Цыденовым

На встрече решался вопрос ликвидации третьей смены в школах республики
Как сообщал «Байкал-Daily»
, глава республики Бурятия встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. На официальной встрече высокопоставленные чиновники обсудили меры по увеличению мест в детских садах, а также вопрос по ликвидации третьей смены в школах республики. Пресс-секретарь главы Алексей Фишев опубликовал видео встречи на своей странице.
В ходе встречи Дмитрий Медведев сообщил, о дополнительном выделении денежных ассигнований из федерального бюджета на приобретение зданий детских садов в размере 2,3 млрд рублей.
- С учётом того, что в республике не очень простая финансовая ситуация, а вопрос этот надо закрыть, было принято такое решение. Хотя мы всегда исходили из того, что сами территории должны эту задачу решить, но по вам такое решение принято. Что же касается третьей смены, то это абсолютно правильно, что вы избавляетесь от неё. Если учёба во вторую смену имеет и плюсы, и минусы, то учёба в третью смену вообще никуда не годиться. Надеюсь, скоро сможете доложить, что эта работа завершилась, - заявил премьер-министр.
На встрече решался вопрос ликвидации третьей смены в школах республики
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