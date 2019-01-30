Бурятии выделили 10 млрд на строительство школ и детсадов

В ближайшие три года в республике построят 11 школ и 24 детских сада





Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев обсудил с главой Бурятии Алексеем Цыденовым меры по увеличению мест в детских садах, а также по ликвидации третьей смены в школах республики.В ближайшие три года в Бурятии будет построено 11 школ и 24 детских сада на 6160 мест. На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей, софинансирование со стороны республики составит около 1,5 млрд рублей.Алексей Цыденов поблагодарил правительство РФ в лице премьер-министра за ряд решений, которые позволят решить острую проблему с нехваткой мест в детских садах и школах Бурятии. В настоящее время в республике в трёхсменном режиме работают 13 школ. Об этом сообщается в стенограмме встречи на сайте правительства РФ.- Алексей Самбуевич, вы обращались в правительство с просьбой найти деньги для того, чтобы выкупить здания дошкольных образовательных организаций и решить проблему, связанную с дефицитом мест в таких учреждениях.У нас работа по этому направлению по всей стране прошла. Но в ряде регионов определённые трудности сохранялись, в том числе в республике Бурятия. Хочу вас проинформировать: я подписал поручение о том, чтобы при внесении изменений в бюджет на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть выделение вам денежных ассигнований в размере 2,3 млрд рублей на приобретение зданий детских садов. Думаю, что это будет весомый вклад в решение этой проблемы, - сказал Дмитрий Медведев.Глава Бурятии поблагодарил за поддержку премьер-министра.- Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Огромное спасибо за такое решение, за поддержку. И вообще за то внимание, которое вы уделяете регионам в целом и конкретно Бурятии. Ваше июньское поручение, Ваше решение о ликвидации третьей смены в школах республики почти выполнено – то есть деньги в бюджете предусмотрены в полном объёме. У нас сегодня 13 школ работают в три смены. Мы с этого года начинаем строить и уже в следующем году полностью этот вопрос в республике закрываем.По детским садам. Мы сейчас в рамках национальных проектов занимаемся местами для детей от полутора до трёх лет. Перед всей страной стоит такая задача, и мы её, безусловно, будем исполнять. Но мы имеем очередь ещё и для детей от трёх до семи лет. И ваше решение, безусловно, жители республики приветствуют, это большое дело, - сказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил, что строительство детских садов для детей от 3 до 7 лет не финансируется в рамках реализации нацпроектов, и благодаря личному решению премьер-министра, республике выделены 2,3 млрд рублей на эти цели.Так, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» из федерального бюджета выделяется 4,47 млрд рублей на строительство 11 школ, общей проектной мощностью 4891 место. Строительные работы начинаются уже в этом году.К 2021 году планируется строительство 17 детских садов, будет создано 4240 мест, в том числе 2130 мест для детей от 1,5 до 3 лет, из федерального бюджета на эти цели выделено 3,278 млрд рублей. Кроме того, правительством РФ принято решение о строительстве в республике ещё 7 дошкольных образовательных организаций для детей от 3 до 7 лет общей проектной мощностью 1920 мест с объемом финансирования в размере 2,288 млрд рублей.