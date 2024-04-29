В селе Бурятии детей запугали собаки

Псы оккупировали территорию около спортшколы
Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй жалуются на собачьи своры на улице Школьная. По их словам, там находятся спортивная школа и центр дополнительного образования. Однако дети даже боятся ходить мимо.
- На территории очень много собак и они большие. Начинают отгонять – огрызаются, – поделились сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
На стаи псов сетуют и жильцы дома № 1 на улице Молодёжная в Тарбагатае. Возле гаражей обитают шесть четвероногих – две взрослые особи и четыре уже повзрослевших щенка.
Животных в Нижнем Саянтуе и райцентре пообещали отловить – власти сельских поселений уже подготовили соответствующие заявки. Сейчас отдел сельского хозяйства райадминистрации как раз проводит торги на поимку собак, которая начнётся в мае.
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Общество, Фото:
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