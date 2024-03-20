Первый матч состоится 30 марта
Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд с 30 марта по 4 апреля пройдёт в Иркутске. Этой весной в ледовом дворце «Байкал» на медали чемпионата страны будут претендовать шесть команд: иркутские «Сибскана» и «Сибскана-2», красноярский «Енисей», кировская «Родина», сборные Свердловской и Московской областей. Согласно регламенту, команды выявят победителя и призёров в однокруговом турнире.
«Енисей», «Родина», сборная Свердловской области и сборная Московской области приедут в Иркутск 29 марта. 30 марта в 9:00 стартует первый матч чемпионата, в котором «Сибскана»-2 сыграет с хоккеистками «Енисея». Заключительная встреча турнира начнётся в 12:00 4 марта – сборная Московской области сыграет с «Сибсканой», после матча пройдёт церемония награждения трио сильнейших команд России.
Вход на все матчи чемпионата России для болельщиков будет свободным, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом
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