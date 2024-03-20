Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом

Первый матч состоится 30 марта



Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд с 30 марта по 4 апреля пройдёт в Иркутске. Этой весной в ледовом дворце «Байкал» на медали чемпионата страны будут претендовать шесть команд: иркутские «Сибскана» и «Сибскана-2», красноярский «Енисей», кировская «Родина», сборные Свердловской и Московской областей. Согласно регламенту, команды выявят победителя и призёров в однокруговом турнире.



«Енисей», «Родина», сборная Свердловской области и сборная Московской области приедут в Иркутск 29 марта. 30 марта в 9:00 стартует первый матч чемпионата, в котором «Сибскана»-2 сыграет с хоккеистками «Енисея». Заключительная встреча турнира начнётся в 12:00 4 марта – сборная Московской области сыграет с «Сибсканой», после матча пройдёт церемония награждения трио сильнейших команд России.



Вход на все матчи чемпионата России для болельщиков будет свободным, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

