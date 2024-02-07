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В Улан-Удэ приводят в порядок дороги к Дугжуубе

В Улан-Удэ приводят в порядок дороги к Дугжуубе
Общество,  Фото:КБУ
Их выравнивают и расчищают коммунальщики

Уже 10 февраля все буддисты отметят наступление Белого месяца. Поскольку праздник в этот раз выпадает на субботу, положенный по закону выходной автоматически перенесли на ближайший будний – понедельник, 12-ое.

Таким образом, жителей республики ждёт длинный уик-энд. А за два дня до Сагаалгана, 8 февраля, в Улан-Удэ состоится обряд Дугжууба (возрастное ограничение – 6+).

Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, накануне обряда дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.


В этот раз Дугжууба пройдёт в 14 местах во всех трёх районах бурятской столицы. Там вовсю приводят в порядок дороги. Сотрудники городского комбината по благоустройству с помощью спецтехники очищают, выравнивают и подсыпают подъездные пути к буддийским общинам и центрам и готовят площадки для обряда.

В Октябрьском районе их будет четыре – возле буддийских общин «Гандан Жамба Лин», «Замбала», «Дхарма» и «Джуд-ши» и буддийского центра «Ламрим», в Советском – около общин «Арья Дари», буддийского центра «Отошо» и дацана «Даша Самдэнлин, а в Железнодорожном –  у буддийского центра «Ринпоче Багша», дацана «Хамбын Хурэ» и общин «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу» и «Гандан».

Кроме того, коммунальщики вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения ритуала, и собирают там мусор.



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