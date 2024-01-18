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В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей

В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
Фотоловушка была установлена в Сохондинском заповеднике

В Забайкальском крае, в охранной зоне Сохондинского заповедника благодаря фотоловушке удалось запечатлеть охоту волков на молодых изюбрей. Сотрудники заповедника назвали уникальными полученные фото- и видеоматериалы, поскольку впервые удалось зафиксировать этот процесс в естественной среде.

Фотоловушка была установлена на одном из скалистых участков. На серии фотографий и видео видно, как стая волков на протяжении нескольких часов терпеливо караулила молодых изюбрей, которые забрались ради спасения на скалистый выступ.

- Среди таёжников такое место называется «отстоем», и не напрасно, поскольку эта небольшая площадка на верху скалистых останцев помогает животным «отстояться» в узком и неудобном для хищников месте, где легче отбиваться от них с помощью рогов и копыт и, таким образом, спастись от хищников. Не имея возможности достать жертву, волки нередко по несколько суток терпеливо караулят добычу пока, либо сами не покинут это место, либо обречённая жертва не потеряет силы для отпора или не свалится со скалы, - сообщили в заповеднике.

Подобную картину удалось зафиксировать при помощи фотоловушки. Волки держали на «отстое» молодых изюбрей, пока один из них не ослаб и в результате этого стал их добычей.

По визуальным наблюдениям сотрудников заповедника, в последний год увеличилось количество волков в Кыринском районе, в том числе в охранной зоне Сохондинского заповедника. Информация о численности зверей, в том числе волков, в самом заповеднике будет получена после проведения зимних маршрутных учётов, которые традиционно состоятся в конце февраля текущего года.



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