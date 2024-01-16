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В столице Забайкалья увековечат имя Героя Советского Союза

В столице Забайкалья увековечат имя Героя Советского Союза
Общество,  Фото:пресс-служба дома офицеров Забайкальского края
В Чите установят бюст Василия Маргелова

В Забайкальском крае с инициативной об увековечивании памяти командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова выступили представители общественных организаций региона. Их идею поддержало руководство краевого дома офицеров. Уже определено место, где установят бюст герою. Начались подготовительные работы.

- Бюст Героя СССР Василия Маргелова планируется установить в парке культуры и отдыха дома офицеров слева от стелы воинам-интернационалистам возле БМП. Сейчас ведётся сбор финансовых средств. Открытие памятника планируется на второе августа 2024 года. Многие годы в парке дома офицеров проводятся патриотические мероприятия. Здесь же представлены и виды вооружения. Бюст Маргелова будет здесь смотреться очень гармонично. Имя Маргелова пока никак не увековечено в Забайкальском крае, хотя сотни наших земляков служили в «войсках дяди Васи», - поделился председатель регионального отделения союза десантников России Ашот Акопян.

Решено, что работы выполнит художник-декоратор дома офицеров, заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Кузнецов, который в 1971-1973 годы и сам проходил службу в 98-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск. Евгений Владимирович работает по профессии более 50 лет, автор многих монументальных работы, в том числе он изготовил бюсты русского поэта и просветителя Василия Жуковского, Героя РФ Бадмы Жабона, одного из главных организаторов партизанского движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны, Марии Гетало, знаменитой забайкальской фронтовичке. Об этом сообщили в пресс-службе дома офицеров Забайкальского края.
Забайкальский край Герои Советского Союза бюст

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