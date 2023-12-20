В Иркутске установили зеркальные фигуры бабра и соболя

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Они расположены на лестнице, ведущей к Ангаре



На Нижней набережной Иркутска появились зеркальные фигуры бабра и соболя. Их установили около триумфальной арки «Московские ворота». Работы проводят в рамках проекта «Туристический код центра города».



- Символы Иркутска расположили на лестнице, ведущей к Ангаре. Фигуры полигональные, их грани отражают свет. Сфотографироваться с ними смогут все желающие, – подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.



Рядом размещены зеркальные буквы, составляющие название проекта администрации города «Счастье чистой воды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

