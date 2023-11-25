Житель Бурятии вместе с женой скрывался от полиции в лесной землянке

Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, разбое и краже.
Так, в октябре 2022 года в вечернее время пьяный житель Бурятии, дождавшись возвращения потерпевшей домой, напал на женщину во дворе. Не обнаружив в карманах её одежды ничего ценного, мужчина скрылся.
Кроме того, в марте 2023 года обвиняемый проник в чужое жилище, откуда украл продукты питания и другое имущество. Материальный ущерб составил 30 005 рублей.
Также мужчина незаконно приобрёл и хранил наркотическое средство в крупном размере.
Согласно материалам дела и показаниям самого подсудимого, с октября 2022 года по апрель 2023 года он скрывался от правоохранительных органов в землянке в лесу совместно со своей гражданской супругой. Всё похищенное имущество, а также наркотические средства он хранил в своём шалаше.
Подсудимый неоднократно судим за преступления против собственности.
Приговором суда жителю республики с учётом опасного рецидива преступлений, по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима. С подсудимого взыскана сумма ущерба, причинённого преступлением, в полном объёме.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.