Участвовали 156 осуждённых
В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ прошли спортивные соревнования, приуроченные ко Дню народного единства.
156 осуждённых соревновались в подъёме гири рывком, подтягивании на перекладине и жиму штанги лежа. По результатам всех состязаний выявляли победителей в командном и личном первенствах.
Администрация учреждения поздравила победителей и призеров состязания, а также вручила отряду, победившему в первенстве, переходящий кубок, сообщили в УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии устроили спортивные соревнования
Общество, Фото:
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