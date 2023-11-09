В улан-удэнской колонии устроили спортивные соревнования

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Участвовали 156 осуждённых



В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ прошли спортивные соревнования, приуроченные ко Дню народного единства.



156 осуждённых соревновались в подъёме гири рывком, подтягивании на перекладине и жиму штанги лежа. По результатам всех состязаний выявляли победителей в командном и личном первенствах.



Администрация учреждения поздравила победителей и призеров состязания, а также вручила отряду, победившему в первенстве, переходящий кубок, сообщили в УФСИН России по Бурятии.



