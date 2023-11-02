Их ликвидировали в двух населённых пунктах
В октябре в Селенгинском районе Бурятии закончились работы по ликвидации несанкционированных свалок в двух населённых пунктах.
Так, в посёлке Бараты убрана свалка, находящаяся на земельном участке площадью 18044 квадратных метров. Также здесь были вывезены сгоревшие дома. В селе Ягодное убрали мусор, находящийся на земельном участке площадью 2571 квадратных метров.
- Дальнейшее использование участков под несанкционированное размещение отходов категорически запрещено. В случае выявления несанкционированного размещения отходов на территории свалки, либо на её прилегающей территории, к нарушителям будут применяться меры административного воздействия, вплоть до вызова правоохранительных органов, - заявили в администрации района.
В районе Бурятии убрали незаконные свалки
Общество, Фото:
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