Улан-удэнцы рванули в Москву и Тыву





За восемь месяцев 2023 года – с января по август включительно – в столицу Бурятии прибыли 9340 человек, а покинули её 9869. Таким образом, миграционный отток составил 529.Практически все перемещения (9030 человек) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (5441), а остальные (3589) – между регионами. За границу уехали 839 улан-удэнцев, из них 640 – в страны СНГ и 199 – в другие иностранные государства.Наши земляки устремились в соседнюю Иркутскую область (448 человек), Москву (407), Подмосковье (269), Санкт-Петербург (218), Красноярский (170) и Краснодарский край (159) и Тыву (130). В Улан-Удэ едут в основном из Забайкалья и Приангарья, а также российской столицы, Красноярского края, Якутии, Питера и Московской области.