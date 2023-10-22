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Улан-удэнцы рванули в Москву и Тыву

Улан-удэнцы рванули в Москву и Тыву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители бурятской столицы продолжают покидать малую родину

За восемь месяцев 2023 года – с января по август включительно – в столицу Бурятии прибыли 9340 человек, а покинули её 9869. Таким образом, миграционный отток составил 529.

Практически все перемещения (9030 человек) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (5441), а остальные (3589) – между регионами. За границу уехали 839 улан-удэнцев, из них 640 – в страны СНГ и 199 – в другие иностранные государства.

Наши земляки устремились в соседнюю Иркутскую область (448 человек), Москву (407), Подмосковье (269), Санкт-Петербург (218), Красноярский (170) и Краснодарский край (159) и Тыву (130). В Улан-Удэ едут в основном из Забайкалья и Приангарья, а также российской столицы, Красноярского края, Якутии, Питера и Московской области.

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