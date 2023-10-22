Улан-удэнцы рванули в Москву и Тыву

Жители бурятской столицы продолжают покидать малую родину
За восемь месяцев 2023 года – с января по август включительно – в столицу Бурятии прибыли 9340 человек, а покинули её 9869. Таким образом, миграционный отток составил 529.
Практически все перемещения (9030 человек) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (5441), а остальные (3589) – между регионами. За границу уехали 839 улан-удэнцев, из них 640 – в страны СНГ и 199 – в другие иностранные государства.
Наши земляки устремились в соседнюю Иркутскую область (448 человек), Москву (407), Подмосковье (269), Санкт-Петербург (218), Красноярский (170) и Краснодарский край (159) и Тыву (130). В Улан-Удэ едут в основном из Забайкалья и Приангарья, а также российской столицы, Красноярского края, Якутии, Питера и Московской области.
«Байкал-Daily» оценил постановку «Авокадо-ТЯН»
Небывало тёплый октябрь преподнёс жителям республики очередной сюрприз
Жители бурятской столицы продолжают покидать малую родину
От неё задыхается целая улица
Сельчане боятся всплеска ДТП после «безобразного ремонта»
За неё просят 320 тысяч рублей в месяц
Мужчина просрочил по ней платежи
После отпора агрессивный мужчина покрыл её матом
В 2023 году там обработали уже более 10000 тонн
Он умудрился дважды за день попасться за рулём «под градусом»
Родители учеников считают, что их травят опасным средством
На камеру удалось заснять почти три десятка краснокнижных птиц
Недавно автомобилисты пропороли там два колеса
Местным жителям приходится собираться на работу и учёбу в темноте
Они носятся мимо ребятишек на огромной скорости