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С жителя Бурятии через суд взыскали долг по кредитке

С жителя Бурятии через суд взыскали долг по кредитке
Общество,  Фото:Pixabay.com
Мужчина просрочил по ней платежи

С жителя Закаменского района через суд взыскали долг по кредитной карте и заодно – судебные расходы. С соответствующим иском к служителям Фемиды обратился банк.

Как выяснилось, финансовое учреждение предоставило мужчине кредитку с лимитом в 100 тысяч – с условием оплаты процентов за пользование деньгами в размере 23,9% годовых, а также неустойки в 36%.

Закаменец не гасил обязательные платежи, постоянно допуская просрочки. Суд принял заочное решение об удовлетворении иска. Оно пока не вступило в законную силу.
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