С жителя Бурятии через суд взыскали долг по кредитке

Мужчина просрочил по ней платежи





С жителя Закаменского района через суд взыскали долг по кредитной карте и заодно – судебные расходы. С соответствующим иском к служителям Фемиды обратился банк.Как выяснилось, финансовое учреждение предоставило мужчине кредитку с лимитом в 100 тысяч – с условием оплаты процентов за пользование деньгами в размере 23,9% годовых, а также неустойки в 36%.Закаменец не гасил обязательные платежи, постоянно допуская просрочки. Суд принял заочное решение об удовлетворении иска. Оно пока не вступило в законную силу.