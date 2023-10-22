С жителя Бурятии через суд взыскали долг по кредитке

Мужчина просрочил по ней платежи
С жителя Закаменского района через суд взыскали долг по кредитной карте и заодно – судебные расходы. С соответствующим иском к служителям Фемиды обратился банк.
Как выяснилось, финансовое учреждение предоставило мужчине кредитку с лимитом в 100 тысяч – с условием оплаты процентов за пользование деньгами в размере 23,9% годовых, а также неустойки в 36%.
Закаменец не гасил обязательные платежи, постоянно допуская просрочки. Суд принял заочное решение об удовлетворении иска. Оно пока не вступило в законную силу.
За неё просят 320 тысяч рублей в месяц
Мужчина просрочил по ней платежи
После отпора агрессивный мужчина покрыл её матом
В 2023 году там обработали уже более 10000 тонн
Он умудрился дважды за день попасться за рулём «под градусом»
Родители учеников считают, что их травят опасным средством
На камеру удалось заснять почти три десятка краснокнижных птиц
Недавно автомобилисты пропороли там два колеса
Местным жителям приходится собираться на работу и учёбу в темноте
Они носятся мимо ребятишек на огромной скорости
Его устроят в честь Дня народного единства
Воздух прогреется до +15 градусов
Все они - студенты университета третьего возраста
Уборка проводилась в рамках месячника чистоты
Субботник состоялся на улице Мокрова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж