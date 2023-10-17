Жителям Бурятии посоветовали брать с собой в лес свисток и нож

В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали, как не заплутать в лесу и что делать, если это всё-таки произошло. Во-первых, не стоит идти туда в одиночку – лучше вместе с человеком, который хорошо ориентируется в этой местности. И обязательно предупредите родственников и знакомых, куда именно вы отправляетесь и когда хотите вернуться.



С собой нужно взять свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов, заряженный мобильный телефон, а тем, у кого имеются какие-то заболевания – необходимые лекарства. Выбирайте яркую одежду – при необходимости найти вас будет проще.



Желательно запланировать поход в лес в первой половине дня и не задерживаться там до темноты – в сумерках найти дорогу назад гораздо сложнее.



- Не углубляйтесь в чащу и постарайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута. Запоминайте направление своего движения и ориентиры – булыжники, деревья необычной формы, ручьи и ямы, – советуют в агентстве ГО и ЧС.



Если вы заблудились, не паникуйте. Прислушайтесь, не доносятся ли откуда-нибудь крики, шум автомобилей и лай собак. Если точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте. Можно развести костёр, но только не под кронами деревьев, на торфяниках и в местах с подсохшей травой, дабы избежать лесного пожара.



Если вы ищете дорогу сами, старайтесь не петлять. Ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти к линии электропередач, железной дороге или реке. Оставляйте по дороге «зарубки».



Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Заготовьте хворост для костра и сделайте подстилку. Лучше всего расположиться спиной к дереву, разжечь огонь и поддерживать его всю ночь.

