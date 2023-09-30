Турнир проведут в Иволгинском районе
С 14 по 15 октября в Иволгинске состоится первенство Бурятии среди сельских шахматистов. Турнир посвятят памяти Бадмацыбика Цыденова, первого директора Иволгинской общеобразовательной школы, чемпиона Бурятии 1950 года.
К участию допускаются шахматисты сельских районов республики. Проводится 4 турнира. В турнире «А» играют мужчины и юноши с лично-командным зачётом среди сельских районов и поселений РБ. Турнир «Б» – женщины и девушки с зачётом для команды. Турнир «В» проводится для мальчиков и девочек 2010-2012 гг.р. Турнир «Г» – для мальчиков и девочек 2013 г.р. и моложе. Шахматисты районных землячеств, живущие в Улан-Удэ, играют по согласованию в личном зачёте. Командный зачёт: 2 мужчин (юношей) + 1 женщина (девушка). Спортсмены, не вошедшие в команду, играют в личном зачёте.
Первенство состоится в СОШ села Иволгинск. Открытие и начало первого тура начнётся в 13:00 14 октября. Начало соревнований второго дня, 15 октября, запланировано на 10:00. Закрытие турнира и награждение проведут в 16:00.
Участники за призовые места награждаются дипломами, медалями и денежными призами. Специальные призы получат ветераны и дети младших возрастов. Команды награждаются за 1, 2, 3 места кубками, дипломами и денежными призами, за 4 и 5 места – дипломами, денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии посоревнуются сельские шахматисты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир проведут в Иволгинском районе
Акция продлится с 1 по 30 октября
В Улан-Удэ до +16 градусов
В рамках юбилея пройдёт форум и научно-практическая конференция
Его проведут в Иволгинском районе
Игра состоится 3 октября
Спортсмены пробегут дистанцию с вертикальным набором высоты более 600 м
Соревнования во второй раз соберут юных борцов нескольких регионов
Благоустройство провели в сёлах Ильинка, Турунтаево и Гурулево
Он расположен в Бичурском районе
Его откроют рядом с учебными заведениями
В регионе состоятся соревнования по велоспорту-шоссе
Стадион будет доступен для жителей города
Ссузы республики приняли участие в конкурсе-эстафете
Спортсмен выступал в весовой категории 48 кг