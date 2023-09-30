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В Бурятии посоревнуются сельские шахматисты

В Бурятии посоревнуются сельские шахматисты
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проведут в Иволгинском районе

С 14 по 15 октября в Иволгинске состоится первенство Бурятии среди сельских шахматистов. Турнир посвятят памяти Бадмацыбика Цыденова, первого директора Иволгинской общеобразовательной школы, чемпиона Бурятии 1950 года.

К участию допускаются шахматисты сельских районов республики. Проводится 4 турнира. В турнире «А» играют мужчины и юноши с лично-командным зачётом среди сельских районов и поселений РБ. Турнир «Б» – женщины и девушки с зачётом для команды. Турнир «В» проводится для мальчиков и девочек 2010-2012 гг.р. Турнир «Г» – для мальчиков и девочек 2013 г.р. и моложе. Шахматисты районных землячеств, живущие в Улан-Удэ, играют по согласованию в личном зачёте. Командный зачёт: 2 мужчин (юношей) + 1 женщина (девушка). Спортсмены, не вошедшие в команду, играют в личном зачёте.

Первенство состоится в СОШ села Иволгинск. Открытие и начало первого тура начнётся в 13:00 14 октября. Начало соревнований второго дня, 15 октября, запланировано на 10:00. Закрытие турнира и награждение проведут в 16:00.

Участники за призовые места награждаются дипломами, медалями и денежными призами. Специальные призы получат ветераны и дети младших возрастов. Команды награждаются за 1, 2, 3 места кубками, дипломами и денежными призами, за 4 и 5 места – дипломами, денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия шахматы спорт первенство сельские поселения Иволгинск

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