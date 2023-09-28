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В Улан-Удэ реконструируют здание поисково-спасательной службы

В Улан-Удэ реконструируют здание поисково-спасательной службы
Общество,  Фото:УКС РБ
Сейчас разрабатывается проектная документация

В столице Бурятии планируют реконструировать здание республиканской поисково-спасательной службы, расположенное по улице Геологическая, 7. Сейчас ведётся разработка проектной документации на его реконструкцию. Проект находится на финальной стадии, в ближайшее время он будет направлен на прохождение государственной экспертизы.

Согласно техническому заданию на объекте будет проведена полная реконструкция, которая подразумевает собой замену всех несущих и ограждающих конструкций, а также увеличение площади. Кроме этого? будут выполнены работы по утеплению здания, внутренней отделке помещений, в частности замена полов, штукатурка и покраска стен. Архитектурный облик запроектирован в современном стиле, при отделке фасадов планируется использовать панели оранжевых и фиолетовых оттенков. Такая концепция сейчас находится на согласовании.

- После проведения реконструкции, здание будет отвечать всем современным требованиям. При разработке проекта особое внимание уделяется энергоэффективности объекта. То есть в здании будет предусмотрено все для сбережения тепловой энергии. Для этого будут использоваться современные энергосберегающие утеплители для стен, оконные блоки из пятикамерного ПВХ профиля и так далее, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Отметим, что здание республиканской поисково-спасательной службы было возведено ещё в 1963 году. Оно предусмотрено для размещения дежурного и административного персонала. С тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.

Стоимость реконструкции объекта будет известна после утверждения проектной документации.

Улан-Удэ реконструкция строительство Бурятия

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