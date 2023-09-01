Заявки нужно успеть отправить до 16 октября
Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе президентских грантов. С 1 сентября начался приём проектов на конкурс президентских грантов 2024 года.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года (при запросе гранта до 500 тысяч рублей – 16 апреля 2023 года).
Гранты можно получить по ряду направлений, таких как: социальная поддержка, охрана здоровья, поддержка семьи, материнства и отцовства, поддержка семей участников СВО и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, поддержка молодёжных проектов, охрана окружающей среды и защита животных, защита прав и свобод человека и гражданина, сохранение исторической памяти, поддержка проектов в сфере науки, образования, просвещения.
Подготовить и подать заявку можно на сайте фонда президентскиегранты.рф.
Приём заявок продлится до 16 октября. Проекты, поданные в срок до 16 октября, будут реализованы с 1 февраля 2024 года. Результаты объявят в январе.
На поддержку грантов в 2024 году выделяется 10 миллиардов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», победителями конкурса грантов 2022 года стали шесть организаций из Бурятии.
Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе президентских грантов
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