01 сентября

31 августа

Популярное

Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе президентских грантов

Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе президентских грантов
Общество, 
Заявки нужно успеть отправить до 16 октября

Жители Бурятии могут принять участие в конкурсе президентских грантов. С 1 сентября начался приём проектов на конкурс президентских грантов 2024 года.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года (при запросе гранта до 500 тысяч рублей – 16 апреля 2023 года).

Гранты можно получить по ряду направлений, таких как: социальная поддержка, охрана здоровья, поддержка семьи, материнства и отцовства, поддержка семей участников СВО и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, поддержка молодёжных проектов, охрана окружающей среды и защита животных, защита прав и свобод человека и гражданина, сохранение исторической памяти, поддержка проектов в сфере науки, образования, просвещения.

Подготовить и подать заявку можно на сайте фонда президентскиегранты.рф.

Приём заявок продлится до 16 октября. Проекты, поданные в срок до 16 октября, будут реализованы с 1 февраля 2024 года. Результаты объявят в январе.

На поддержку грантов в 2024 году выделяется 10 миллиардов рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», победителями конкурса грантов 2022 года стали шесть организаций из Бурятии.

конкурс гранты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ: «В стенах обновлённой школы у вас всё получится»
Мэр Улан-Удэ: «В стенах обновлённой школы у вас всё получится»
Общество, 01.09.2023
Игорь Шутенков поздравил учеников школы №52
В Улан-Удэ сбитая собака выжила благодаря неравнодушным детям
В Улан-Удэ сбитая собака выжила благодаря неравнодушным детям
Общество, 01.09.2023
Животное билось в предсмертной агонии в самом центре города 
На Ольхоне спасают ослабленного чёрного аиста
На Ольхоне спасают ослабленного чёрного аиста
Общество, 01.09.2023
Вероятно, он отбился от своей стаи, летящей на зимовку
Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума
Артисты из Бурятии покажут национальные танцы участникам Восточного экономического форума
Общество, 01.09.2023
Бурятия готовит обширную культурную программу на выставку «Улица Дальнего Востока»
Бурятия преобразила школу в подшефном районе ДНР
Бурятия преобразила школу в подшефном районе ДНР
Общество, 01.09.2023
Здание капитально отремонтировали к новому учебному году
В Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон донорства костного мозга
В Улан-Удэ стартовал всероссийский марафон донорства костного мозга
Общество, 01.09.2023
В Бурятию прибыл aмбaccaдop донорства костного мозга Артём Aлиcкepoв
Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии
Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии
Общество, 01.09.2023
Они признались, что зашли в карьерный тупик
Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Общество, 01.09.2023
Собак и кошек просят не бросать на дачах
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Общество, 01.09.2023
Дмитрий Будашкаев рассказал, что работал с удовольствием
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Общество, 01.09.2023
Жителям республики выдали жилищные кредиты на 24 с лишним миллиарда рублей
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
Общество, 01.09.2023
Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^