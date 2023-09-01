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В Иркутске собираются восстановить арку Цесаревича

В Иркутске собираются восстановить арку Цесаревича
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Её могут установить на новом месте

В Иркутске на совместном заседании городской общественной палаты и регионального отделения Российского военно-исторического общества рассмотрели возможность восстановления арки Цесаревича. Сооружение, увенчанное куполом с государственным гербом России, было построено в 1891 году в преддверии визита наследника престола цесаревича Николая. Объект, возведённый по проекту архитектора Владимира Рассушина, располагался на набережной Ангары вблизи Богоявленского собора. В послереволюционные годы он был снесён.

Ранее проект, созданный по сохранившимся эскизам, был одобрен на архитектурно-художественной секции градостроительного совета при администрации Иркутска.

– Арка Цесаревича являлась символом столичности Иркутска. Восстановить её на прежнем месте при существующей застройке, к сожалению, невозможно. Поэтому наша задача – определить дальнейшие шаги по реализации инициативы, продумать варианты размещения монумента, – отметил руководитель иркутского регионального отделения РВИО Андрей Южаков.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, члены общественной палаты предложили ряд мест для установки, в том числе бульвар Гагарина и территорию напротив памятника основателям Иркутска.

– Для того, чтобы проработать вопрос более детально, в общественной палате будет создана рабочая группа. В неё войдут: член президиума союза строителей Иркутской области Михаил Сигал, заслуженный архитектор Российской Федерации Игорь Козак, член правления регионального отделения союза архитекторов России Владимир Стегайло. Проект создания арки Цесаревича будет актуализирован на заседаниях градостроительного совета при мэрии, – прокомментировал председатель общественной палаты города Станислав Гольдфарб.

Иркутск строительство история

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