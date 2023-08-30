В Заиграевском районе Бурятии благоустраивают шесть дворов











В селе Новая Брянь на данный момент установили тренажёры и залили площадку.



- Благоустройство дворовых территорий всегда радость для жителей. Обустройство новых игровой и спортивной площадок во дворах домов по улице Юбилейная, проводимое в рамках реализации программы «1000 дворов», позволит сделать проживание жителей лучше и комфортнее. Надеемся на скорую сдачу этих объектов, - рассказала глава МО СП «Новобрянское» Татьяна Манаева.



В селе Тодогто установлены малые архитектурные формы, уличные тренажёры, спортивный комплекс. Позднее планируется установка уличного освещения и озеленение площадки, а также обустройство зоны тихого отдыха, скамеек и теневого навеса.



- Преимущество программы «1000 дворов» в создании условий как для детей, так и для взрослых. Нет сомнений, что проект будет продолжаться, и таких площадок будет появляться всё больше и больше, - рассказали в МКУ «КАИЗО» АМО «Заиграевский район».









Федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» подразумевает собой устройство площадок для игр и занятий спортом и реализуется за счёт Единой дальневосточной субсидии. Данный проект инициирован полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым.







В Заиграевском районе Бурятии продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках федеральной программы «100 дворов на Дальнем Востоке». Благодаря этой программе уже второй год во всех сельских поселениях строятся современные площадки, оснащённые различным игровым и спортивным инвентарём, сообщили в администрации.На сегодня в местности «Заречье» по улице Восточная, 3а благоустроена спортивная площадка с резиновым покрытием, установлены уличные тренажёры, воркаут-площадка, рукоход, а также шведская стенка и всепогодный теннисный стол. Кроме того, продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. В тренажёрной зоне уложено мягкое покрытие. Окончание работ запланировано на конец сентября.