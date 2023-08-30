30 августа

29 августа

Популярное

В Заиграевском районе Бурятии благоустраивают шесть дворов

В Заиграевском районе Бурятии благоустраивают шесть дворов
Общество,  Фото:vk.com/zaigraevo1
Работы проводятся по федеральной программе

В Заиграевском районе Бурятии продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках федеральной программы «100 дворов на Дальнем Востоке». Благодаря этой программе уже второй год во всех сельских поселениях строятся современные площадки, оснащённые различным игровым и спортивным инвентарём, сообщили в администрации.

На сегодня в местности «Заречье» по улице Восточная, 3а благоустроена спортивная площадка с резиновым покрытием, установлены уличные тренажёры, воркаут-площадка, рукоход, а также шведская стенка и всепогодный теннисный стол. Кроме того, продолжаются работы по укладке тротуарной плитки. В тренажёрной зоне уложено мягкое покрытие. Окончание работ запланировано на конец сентября.



В селе Новая Брянь на данный момент установили тренажёры и залили площадку.

- Благоустройство дворовых территорий всегда радость для жителей. Обустройство новых игровой и спортивной площадок во дворах домов по улице Юбилейная, проводимое в рамках реализации программы «1000 дворов», позволит сделать проживание жителей лучше и комфортнее. Надеемся на скорую сдачу этих объектов, - рассказала глава МО СП «Новобрянское» Татьяна Манаева.

В селе Тодогто установлены малые архитектурные формы, уличные тренажёры, спортивный комплекс. Позднее планируется установка уличного освещения и озеленение площадки, а также обустройство зоны тихого отдыха, скамеек и теневого навеса.

- Преимущество программы «1000 дворов» в создании условий как для детей, так и для взрослых. Нет сомнений, что проект будет продолжаться, и таких площадок будет появляться всё больше и больше, - рассказали в МКУ «КАИЗО» АМО «Заиграевский район».


Федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» подразумевает собой устройство площадок для игр и занятий спортом и реализуется за счёт Единой дальневосточной субсидии. Данный проект инициирован полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым.

благоустройство национальный проект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей
Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей
Общество, 30.08.2023
На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы
Лесники Бурятии собрали 200 мешков мусора
Лесники Бурятии собрали 200 мешков мусора
Общество, 30.08.2023
Свалка находилась на площади 150 квадратных метров
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учреждений допобразования
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учреждений допобразования
Общество, 30.08.2023
Школьников можно будет записать в кружки и секции
В Иркутске лечат истощённого аистёнка
В Иркутске лечат истощённого аистёнка
Общество, 30.08.2023
Организм птицы разучился переваривать пищу
В Бурятии сельскую школу не успели толком отремонтировать к 1 сентября
В Бурятии сельскую школу не успели толком отремонтировать к 1 сентября
Общество, 30.08.2023
Доделывать всё пришлось старшеклассникам и родителям учеников
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №32
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №32
Общество, 30.08.2023
Трёхэтажное здание оснащено современным учебным оборудованием
В центре Улан-Удэ появились тренажёры для собак
В центре Улан-Удэ появились тренажёры для собак
Общество, 30.08.2023
Все желающие смогут дрессировать там своих питомцев
В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
Общество, 30.08.2023
Родители никак не хотели подписывать разрешение на операцию
В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте
В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте
Общество, 30.08.2023
Горожанам посоветовали не купаться возле Тулунжи

В Улан-Удэ наконец-то откроют улицу Трубачеева
В Улан-Удэ наконец-то откроют улицу Трубачеева
Общество, 30.08.2023
Привычное движение там возобновится спустя пять с лишним месяцев

В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
Общество, 30.08.2023
При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них

Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Общество, 30.08.2023
В прибрежном районе республики ликвидируют сразу 10 стихийных свалок

Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Общество, 30.08.2023
Михаил Асташов завоевал золото чемпионата России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^