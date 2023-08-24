Уроженец Бурятии стал победителем в финале конкурса компьютерных игр

Его команда придумала оригинальную концепцию игры на основе героического эпоса о Гэсэре



Подведены итоги всероссийского соревнования по разработке сценариев патриотических компьютерных игр в ходе международного форума «Армия-2023» в Санкт-Петербурге.



В номинации «Онлайн-игры» победителем стала концепция, разработанная Константином Балаганским, уроженцем Бичурского района, членом Бурятского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».



Его команда CEO ZovZemliCyber предложила мультижанровую онлайн-игру «Зов Земли — Возрождение Гэсэра» по мотивам героического бурятского эпоса. В дальнейшем на основе эпоса планируется создать целую серию игр. Концепция, возможно, станет основой для популярных видеоигр, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

