Его команда придумала оригинальную концепцию игры на основе героического эпоса о Гэсэре
Подведены итоги всероссийского соревнования по разработке сценариев патриотических компьютерных игр в ходе международного форума «Армия-2023» в Санкт-Петербурге.
В номинации «Онлайн-игры» победителем стала концепция, разработанная Константином Балаганским, уроженцем Бичурского района, членом Бурятского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Его команда CEO ZovZemliCyber предложила мультижанровую онлайн-игру «Зов Земли — Возрождение Гэсэра» по мотивам героического бурятского эпоса. В дальнейшем на основе эпоса планируется создать целую серию игр. Концепция, возможно, станет основой для популярных видеоигр, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Уроженец Бурятии стал победителем в финале конкурса компьютерных игр
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