В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов

Спортобъекты оказались не готовы к новому учебному году
Общественники побывали на стадионах дважды – ещё на стадии строительства и уже после него. И пришли к выводу, что состояние новых спортобъектов оставляет желать лучшего. Беговые дорожки настолько ненадёжны, что покрытие на них отваливалось. Ступеньки, перила, пандусы и вообще все железные конструкции покрылись слоем ржавчины.
Забор из профлиста на одном из стадионов местами рассыпался. Футбольные ворота держались на честном слове и могли рухнуть в любой момент. В бетонных деталях образовались трещины. Вместо замка на дверях была проволока. Краска слезла, на газоне – проплешины и заплатки ситуацию не спасали. Кресла на трибунах поломаны. И это – далеко не все недочёты.
«Фронтовики» обратились в прокуратуру. Подрядчика обязали устранить замечания. Однако после недавних обильных дождей вскрылись другие недостатки. Так, на стадионе школы № 13 просели бетонные конструкции. По периметру раскрошился материал. Профлист в основании трибуны деформирован – ему требуется ремонт. Плюс на объекте нет части сетчатого ограждения.
Пластиковые сиденья на трибуне у СОШ № 43 сломаны, на деревянных конструкциях облезла краска. С профлистом такие же проблемы, как в школе № 13.
Все замечания активисты пообещали направить подрядной организации. Недостатки она должна устранить до начала учебного года. «Иначе мы готовы повторно обратиться в прокуратуру», – добавили в Народном фронте.