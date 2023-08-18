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В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов

В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Спортобъекты оказались не готовы к новому учебному году

Ещё в конце июня представители регионального отделения Народного фронта обратили внимание на физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) около средних школ № 13 в улан-удэнском микрорайоне Аршан и № 43 на Стеклозаводе. Оба появились там всего год назад и обошлись в 66 миллионов рублей.

Общественники побывали на стадионах дважды – ещё на стадии строительства и уже после него. И пришли к выводу, что состояние новых спортобъектов оставляет желать лучшего. Беговые дорожки настолько ненадёжны, что покрытие на них отваливалось. Ступеньки, перила, пандусы и вообще все железные конструкции покрылись слоем ржавчины.

Забор из профлиста на одном из стадионов местами рассыпался. Футбольные ворота держались на честном слове и могли рухнуть в любой момент. В бетонных деталях образовались трещины. Вместо замка на дверях была проволока. Краска слезла, на газоне – проплешины и заплатки ситуацию не спасали. Кресла на трибунах поломаны. И это – далеко не все недочёты.

 
«Фронтовики» обратились в прокуратуру. Подрядчика обязали устранить замечания. Однако после недавних обильных дождей вскрылись другие недостатки. Так, на стадионе школы № 13 просели бетонные конструкции. По периметру раскрошился материал. Профлист в основании трибуны деформирован – ему требуется ремонт. Плюс на объекте нет части сетчатого ограждения.

Пластиковые сиденья на трибуне у СОШ № 43 сломаны, на деревянных конструкциях облезла краска. С профлистом такие же проблемы, как в школе № 13.

Все замечания активисты пообещали направить подрядной организации. Недостатки она должна устранить до начала учебного года. «Иначе мы готовы повторно обратиться в прокуратуру», – добавили в Народном фронте.
стадион школы строительство ОНФ прокуратура

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