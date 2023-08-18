В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов

Спортобъекты оказались не готовы к новому учебному году











«Фронтовики» обратились в прокуратуру. Подрядчика обязали устранить замечания. Однако после недавних обильных дождей вскрылись другие недостатки. Так, на стадионе школы № 13 просели бетонные конструкции. По периметру раскрошился материал. Профлист в основании трибуны деформирован – ему требуется ремонт. Плюс на объекте нет части сетчатого ограждения.



Пластиковые сиденья на трибуне у СОШ № 43 сломаны, на деревянных конструкциях облезла краска. С профлистом такие же проблемы, как в школе № 13.



Все замечания активисты пообещали направить подрядной организации. Недостатки она должна устранить до начала учебного года. «Иначе мы готовы повторно обратиться в прокуратуру», – добавили в Народном фронте.

