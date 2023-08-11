До выхода Селенги на пойму в Улан-Удэ осталась пара сантиметров

Главный приток Байкала продолжает стремительно подниматься





Уровень рек в столице Бурятии повышается. По данным Бурятского гидрометцентра на 11 августа, Селенга за последние сутки прибавилась ещё на 8 сантиметров – до 228, Уда – на 2, до 189.Для выхода обеих рек на пойму этот показатель должен составлять 230 см. Критической отметкой, когда уже начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400.Уровень воды в Байкале составляет 456,89 метра по тихоокеанской системе высот (+ 1 см). В посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 77 см, в Наушках – на 7, в Усть-Кяхте – на 17, в Кабанске – уже на 54.Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе разлилась на 37 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 26 см, на реке Джида в селе Хамней – 6.