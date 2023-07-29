ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле

Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты
В рамках подготовки к саммиту Россия – Африка в Санкт-Петербурге корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала соглашение о сотрудничестве с «Chiefandeagle consultancy limited». Стороны договорились о совместном участии в развитии образовательных программ, подготовке студентов для крупных проектов российских и иностранных компаний на африканском континенте, а также технологическом сотрудничестве в горном секторе.
Речь идёт о научно-технологического взаимодействии между консорциумом «Лидеры горного образования Дальнего Востока» и научно-образовательными организациями стран Африки. В рамках обмена лучшие педагоги вузов консорциума и их африканские коллеги подготовят и представят на защиту проекты представителям правительств африканских стран.
Напомним, ранее состоялось обсуждение вариантов взаимодействия в развитии индустриально-образовательного партнёрства со странами Африки, в котором приняли участие представители Евразийской организации экономического сотрудничества, Союза африканских диаспор, предпринимательского сообщества и ведущих вузов Дальнего Востока, готовящих специалистом по «горному делу». Соглашение стало первым шагом к повышению академической мобильности преподавателей и научно-технологического потенциала как российских, так и африканских вузов, ведущих подготовку студентов по инженерным и горным специальностям.
- Мы зафиксировали ранее достигнутые договорённости и готовы приступить к реализации инициатив, где за основу взят пример российских вузов Дальнего Востока, которые готовят кадры в связке с индустриальными партнёрами. Африка представляет собой значительную часть мирового наследия природных ресурсов, и у нас столь же богатый опыт добычи, которым мы можем делиться и приумножать совместно, чтобы укреплять экономический суверенитет наших стран, - отметил директор «Chiefandeagle Consultancy limited» Масамба Ках.
На первом этапе стороны планируют наладить обмен преподавателями и приступить к реализации отдельных научно-производственных проектов с перспективой создания центра компетенций горнорудной отрасли мирового уровня.
Консорциум «Лидеры горного образования Дальнего Востока» образован в феврале 2023 года с целью объединения усилий по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли, реализации совместных научно-технологических проектов и привлечению абитуриентов из других стран и регионов России. В состав консорциума вошли университеты Владивостока, Якутска, Хабаровска, Читы и Магадана, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
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