Размер имеет значение: В Бурятии выбрали самую большую клубнику



Недавно в кабанском селе Выдрино прошёл фестиваль-ярмарка под названием «Клубничный рай». В программу включили спортивные состязания, концертные номера и различные народные забавы.



В рамках мероприятия состоялся конкурс «Размер имеет значение», на котором выбрали самую большую клубнику. Победитель вырастил на своём огороде ягоду весом 81 грамм. Ему вручили денежный приз, сувенир в виде большой клубники и символический вымпел, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».







Денежное вознаграждение и памятные вымпелы получили и другие участники фестиваля. Их поощрили за самое лучшее ярмарочное место и лучший сувенир. Все выигранные средства наши земляки передали на благотворительность.



- Хочется поблагодарить команды за их добрые и большие сердца. Благодарим всех, кто принял участие и стал свидетелем этого незабываемого чудесного, живописного события – праздника клубники, – отметили в районной администрации.

