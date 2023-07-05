В улан-удэнском парке появится ночная подсветка пруда

Работы продлятся до конца июля
В улан-удэнском парке «Юбилейный» начался капитальный ремонт пруда «Лотос». Работы продлятся до конца июля.
Как сообщили в мэрии, за это время рабочие заменят металлокомпозитное покрытие композиции «Лотос», отремонтируют бетонное основание пруда, частично заменят повреждённую керамическую плитку. Кроме того, будет установлен циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды, дезинфектор. На самой конструкции проведут антикоррозийную обработку.
Также будет выполнена подсветка пруда для освещения «Лотоса» в ночное время.
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