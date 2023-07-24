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У озёр Забайкалья появился символ-памятник

У озёр Забайкалья появился символ-памятник
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Им стала «Чистая капля»

22 июля в рамках экотуристического фестиваля «Арахлей» состоялось торжественное открытие стелы Ивано-Арахлейского природного парка. «Чистая капля» стала символом озёрной системы Забайкалья.

— Стела символизирует чистоту стремлений, чтобы сохранить богатство и наследие, которое у нас есть, — прокомментировал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Символом выбрана капля, отражающая чистоту воды, которая, в первую очередь, зависит от жителей и гостей края. Памятник находится на трассе Чита – Арахлей вблизи озера Тасей. К стеле проведена дорога. Посетить памятник могут все желающие.

- Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения создан в 1995 году и является особо охраняемой природной зоной. Ивано-Арахлейские озера расположены на водоразделе Ленского и Ангаро-Енисейского бассейнов. В систему входят озера Иван, Тасей, Арахлей, Шакшинское, Ундугун и Иргень, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край озеро

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