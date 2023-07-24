У озёр Забайкалья появился символ-памятник

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Им стала «Чистая капля»



22 июля в рамках экотуристического фестиваля «Арахлей» состоялось торжественное открытие стелы Ивано-Арахлейского природного парка. «Чистая капля» стала символом озёрной системы Забайкалья.



— Стела символизирует чистоту стремлений, чтобы сохранить богатство и наследие, которое у нас есть, — прокомментировал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Символом выбрана капля, отражающая чистоту воды, которая, в первую очередь, зависит от жителей и гостей края. Памятник находится на трассе Чита – Арахлей вблизи озера Тасей. К стеле проведена дорога. Посетить памятник могут все желающие.



- Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения создан в 1995 году и является особо охраняемой природной зоной. Ивано-Арахлейские озера расположены на водоразделе Ленского и Ангаро-Енисейского бассейнов. В систему входят озера Иван, Тасей, Арахлей, Шакшинское, Ундугун и Иргень, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

