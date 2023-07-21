Художники России покажут красоты Таиланда
С 28 июля в Улан-Удэ начнёт работать выставка «В стране изумрудного Будды». Она представит свыше 170 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных в ходе творческих экспедиций в Королевство Таиланд художниками России.
Данная выставка является продолжением академического трансазиатского художественно-просветительского проекта, посвящённого 125-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Выставки этого проекта последовательно проходят в 18 крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока: Нижнем Тагиле, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Якутске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке. И теперь эта выставка прибывает в Улан-Удэ.
- На выставке будут представлены произведения известных мастеров, многие имена знакомы нашим зрителям по выставке «О, Гавана. Транзит», которая с большим успехом прошла в мае 2022 года в нашем музее. И новая выставка полна ярких имён, таких как, Рустам Яушев и Владимир Анисимов – академики Российской академии художеств, Ольга Яушева – член-корреспондент Российской академии художеств, Людмила Юг – почётный академик Российской академии художеств, Виталий Попов – народный художник России, Ирина Маковеева и Елена Ненастина – заслуженные художники России, Светлана Могутина, Михаил Стоячко, Татьяна Обухова, Анна Милосердова- члены Союза художников России и многих других, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Выставка «В стране изумрудного Будды» будет работать в художественном музее имени Ц.С. Сампилова с 28 июля по 3 сентября.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ откроется выставка «В стране изумрудного Будды»
Общество, Фото:
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