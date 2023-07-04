В крае формируется постоянный «родильный дом» для копытных
В последних числах июня сотрудники Сохондинского заповедника в Забайкальском крае провели охранные мероприятия и мониторинг оседлой группировки дзеренов в охранной зоне заповедника. С недавних пор на российской территории в долине Онона образовался своеобразный новый «родильный дом» зобатой антилопы.
- Во время проведённого обследования удалось запечатлеть лишь недавно родившихся дзеренят, которые пополнят состав оседлой группировки этого вида в Забайкалье. К настоящему времени охранная зона является наиболее важным, постоянным участком обитания этого животного в российской части долины реки Онона. И хотя на отёл большинство антилоп, по-прежнему, уходят на территорию Монголии, всё же с 2011 года отмечено, что небольшое число антилоп приносят потомство и на российской части левобережья Онона. Можно говорить о формировании своеобразного нового постоянного «родильного дома» дзеренов в Забайкалье. Для рождения детёнышей самки животных выбирают наиболее спокойные места, где минимальны факторы беспокойства (хищники, присутствие людей и транспорта). Новорождённые детёныши очень быстро, менее чем через час, встают на ноги, а в возрасте нескольких дней от роду способны следовать за матерью, - рассказала методист Сохондинского заповедника Наталья Смолянская.
Более массовый отёл дзерена на территории России известен также в окрестностях Торейских озёр. К настоящему времени эти два района (степи Даурии и охранная зона Сохондинского заповедника) единственные в нашей стране участки появления на свет детёнышей четвероногого степного кочевника – зобатой антилопы дзерена. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.
У оседлых дзеренов Забайкалья появилось потомство
Общество, Фото:
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