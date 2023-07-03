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Внук бурятского художника подарил музею 60 картин

Внук бурятского художника подарил музею 60 картин
Общество,  Фото:страница Соелмы Дагаевой
Щедрый дар сделала семья художника Дамдина Баторова

Внук бурятского художника Дамдина Баторова передал в дар Национальному музею Бурятии 60 его работ. Об этом рассказала в соцсетях министр культуры республики Соелма Дагаева.

- В один прекрасный день заиграл телефон, это был очень счастливый для меня звонок. Внук бурятского художника Баторова Дамдина Амаголоновича Дмитрий Ильич со своей супругой Ешиной Москвиновной решили подарить 60 работ своего дедушки музею. Им хочется, чтобы этим наследием могли пользоваться все, - поделилась министр культуры.

 
Дамдин Баторов родился 25 января 1911 года в селе Новая Заря Ононского района Читинской области. С юных лет питал страсть к рисованию.

На протяжении всей своей творческой жизни Дамдин Баторов исследовал различные жанры живописи, оставив добротную коллекцию. Среди его работ - увлекательная серия под названием «Свадебные церемонии хори-бурят». Она проявляет Дамдина Амоголоновича не только как выдающегося художника, но и как этнографа.

- Историю своего народа можно изучать и по картинам художников. Оказывается, хори-бурятки прятали лицо во время свадебной церемонии. Это видно на нескольких работах Дамдина Баторова. Хранители художественного музея говорят, что подобные сцены изображены и у Сампилова, - отметила Соелма Дагаева.

Она поблагодарила семью Баторовых и подчеркнул, что их дар обогатит музейные фонды и знания о жизни и быте Бурятии. А сохранность картин гарантируют специалисты музея. 
художники

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