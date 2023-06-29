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В Бурятии северянам пообещали новую поликлинику

В Бурятии северянам пообещали новую поликлинику
Общество, 
Её начнут строить в Нижнеангарске через два года

На заключительной сессии Народного Хурала 29 июня депутат Виктор Мальцев поинтересовался, когда в посёлке Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе появится «новая полноценная современная больница». Во время выступления зампреда, министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой парламентарий заявил, что об этом спрашивают люди.
 
На вопрос ответила заместитель председателя правительства по социальным вопросам, глава Минздрава Евгения Лудупова.
 
- Мы знаем о проблемах в Нижнеангарске. Строительство новой поликлиники запланировано в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В 2023-ем – капитальный ремонт стационара Нижнеангарской ЦРБ, – подчеркнула министр.
поликлиника строительство ремонт здравоохранение

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