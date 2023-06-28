В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам

Ему предстоит 250 часов потрудиться на благо общества



Житель Закаменского района Бурятии предстал перед судом за пьяную езду. Его ещё в феврале 2022-го признали виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и оштрафовали на 30 тысяч рублей. А ещё мужчину на полтора года лишили водительских прав.



В январе 2023-го закаменец вновь попался пьяным за рулём сотрудникам полиции. При проверке наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,86 мг/л – это превышало допустимую концентрацию.



В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему дали 250 часов обязательных работ и на два с половиной года лишили водительских прав. Приговор ещё не вступил в законную силу.