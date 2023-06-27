В Агинском округе раскрыли программу чемпионата России по стрельбе из лука



6 - 8 июля

Центральный стадион

12:00-15:00 - Выставка-продажа сувенирной продукции, интерактивные площадки и мастер-классы мастеров Забайкальского края (6+);

- Проведение бурятской национальной игры «Баргай наадан» (0+);

- Проведение бурятской национальной игры в лодыжки «Шагай наадан» (0+);

- Мастер-класс по стрельбе из лука для желающих (0+)

10:00-17:00

«ДалиТЭ» - Выставка фотографий «Агинское: вчера и сегодня» (6+);

Агинская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано - Книжная выставка: «Стрельба из лука – наш спорт!» (0+);

Агинский национальный музей им. Г.Цыбикова:

- Выставка «Летний вернисаж «Рисунок на Ононе» (6+);

- «Электронный дневник музея» (6+);

- Выставка «Вселенная бурята» - «Буряадхунэй юртэмсэ» (6+);

- Проект «Турэлоо бэдэрнэб» - «Ищу родственников» (6+);

- Выставка проекта «Жены и мамы Героев» (6+)

Музей природы - Выставка «Природа агинской степи» (0+)

Библиотека Агинского района - Краеведческая выставка «Тренерами славится Ага» (6+)

Работа тренажёрных залов спортивных школ олимпийского резерва (0+)



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, в заключительный день чемпионата России по стрельбе из лука на центральном стадионе посёлка Агинское пройдёт большой гала-концерт (6+). На одной сцене выступят звезды бурятской эстрады и артисты театров «Амар сайн» и «ДалиТЭ».



- Гостей и участников чемпионата, жителей Агинского Бурятского округа порадуют своими хитами заслуженная артистка РФ, солистка Бурятского государственного театра оперы и балеты Билигма Ринчинова, солист Бурятского государственного театра оперы и балеты Саян Цымпилов, заслуженная артистка Республики Бурятия Мыдыгма Доржиева, звезды эстрады Тимур Болотов, Сэсэг Аюшеева, Гор Испирян, Дылгыр Ирдынеев, Бальжима Цыбенова, артисты балета и другие не менее замечательные творческие номера, - рассказала директор национального театра «Амар сайн» Оюна Дарижапова.





Через неделю в административном центре Агинского Бурятского округа состоится чемпионат России по стрельбе из лука (0+). Оргкомитет опубликовал программу соревнований и мероприятий, запланированных в посёлке Агинское с 4 по 9 июля.- заезд участников10:00 - Открытый турнир Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам памяти Д.Дансаранова, посвящённый столетию со дня его рождения (0+)10:00 – Чемпионат. Начало соревнований (0+)12:00 - Открытие галереи Жигжита Баясхаланова, мастерской международной ассоциации бурятских оружейников (0+)13:00 - Открытие бюста Героя России Эдуарда Норполова (0+)15:00 - Презентация книг (6+, Дворец спорта)16:00 – Пресс-конференция (0+)18:00 – Торжественный парад открытия чемпионата, театрализованное представление (6+)20:00 – Международный фестиваль «Баттл оружейников» (6+, Центральный стадион)10:00 - Продолжение соревнований (0+)14:00-20:00 – Конноспортивные соревнования (0+, Ипподром)18:00 - Фестиваль красок «Холи» (6+, Центральная площадь)20:00 – Молодёжная дискотека (16+, Центральная площадь)17:00 – Спектакль «Золотая чаша» (6+, театр «ДалиТЭ»)18:00 – Спектакль «Аян» (6+, театр «Амар сайн»)9:00-14:00 – Финалы соревнований (0+)14:00 – Финал абсолютного открытого турнира Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам памяти Д.Дансаранова, посвящённого столетию со дня его рождения (0+)15:00 – Торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата, театрализованное представление (6+)18:00 – Гала-концерт (6+)– отъезд участников чемпионата России по стрельбе из лука