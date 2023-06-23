Также здесь прошли соревнования по стрельбе из лука
21 июня в Агинском Бурятском округе ламы Агинского дацана провели ежегодный молебен, посвящённый Лубсан Шойбсан ламе, основателю буддийской философии (Шойра) в бурятских дацанах. Церемония прошла в местности Улан-Хутор, вблизи села Судунтуй.
На молебне читались книги «Ондогжин», «Согшод» и «Сагаан Убгэн». Верующие поднесли угощения хозяину местности, получили благословение учителя – далга. По завершении основной части ламы провели философский диспут.
- По традиции в честь памятного дня прошли соревнования по стрельбе из лука. Метких мэргэнов поощрили призами и грамотами, - сообщили в пресс-службе Агинского дацана.
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
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