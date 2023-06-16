Они праздновали 105-летие юннатского движения России
15 июня ребята из Сотниковской школы и летнего экологического практикума отметили День юннатского движения. В Ресурсном эколого-биологическом центре более 100 участников проверили себя в испытаниях на четырёх этапах.
- К примеру, на этапе «Живой уголок» дети познакомились с основными заповедями юннатов, которых всего восемь. Во время испытания участники примерили на себя роль наблюдателей за животными. На посту «Раздельный сбор отходов» юные натуралисты узнали, как правильно сортировать, хранить отходы и как правильно их утилизировать. Также ребятам рассказали, что такое нерациональное потребление, вторичное сырьё и зачем оно нужно, - сообщили организаторы мероприятия.
На других этапах соревнований участники испытаний продемонстрировали свои знания в области экологии, ботаники, естествознания, а также знания о флоре и фауне родного края.
Во время прохождения этапов ребятам рассказали об основателе первой юннатской станции в России - биологе Борисе Всесвятском, об истории юннатского движения в России и о его современном развитии.
В Ресурсном эколого-биологическом центре отметили, что «всегда рад юным натуралистам, которые хотят вступить в ряды юннатского движения».
Справка:
В 1918 году в Москве была открыта первая станция любителей природы. Это было первое учреждение дополнительного образования в России. 15 июня того же года, ровно 105 лет назад, была проведена первая экскурсия по станции для детей. С тех пор 15 июня стал днем рождения движения юных натуралистов и дополнительного образования.
Кружки юннатов воспитывают интерес школьников к природе, сельскому хозяйству, расширяют знание в области естествоведческих наук. В движение юннатов могут вступить дети самых разных возрастов.
В Бурятии соревновались юннаты
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