Камышницу обнаружили на одном из прибрежных озёр Малого моря
Камышница, редкий для Прибайкалья вид птицы, впервые встречена на территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Одинокую особь специалисты научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заметили в конце мая на одном из прибрежных озёр Малого моря. Факт наблюдения зафиксировали в ходе ежегодного мониторинга водоплавающих птиц.
Встреча стала неожиданной, так как в ареал обитания камышницы Иркутская область не входит, и вид считается залётным, спорадически (случайно) гнездящимся. При этом орнитологи ранее отмечали единичные встречи и гнездование этих птиц в устье реки Иркут (1985, 1987, 2004 и 2020 годы) на новоленинских болотах — ныне природном заказнике «Птичья Гавань», в окрестностях Ангарска (2004 г.), в Качугском (1995 г.) и Куйтунском (1998 и 2004 годах) районах области.
- В Прибайкальском национальном парке» камышница действительно встречена впервые. Обитает она гораздо западнее – в Алтайском крае. С юго-востока птицу можно увидеть в Приморском крае. Причина появления камышницы в Прибайкалье и в национальном парке пока неясна. Ранее специалисты предполагали, что спорадические появления камышницы в регионе связаны с неблагополучием на основных территориях обитания (перенаселение, изменение условий обитания), которое может быть временным. Сможет ли вид закрепиться в Прибайкальском национальном парке – тоже вопрос, ответ на который станет известен со временем, — объяснила Марина Алексеенко, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Справка
Камы́шница («болотная курочка») — небольшая, размером с голубя, водоплавающая птица из семейства пастушковых, отряда журавлеобразных. Распространена на всех материках, за исключением Австралии и Антарктиды. Ведёт скрытный образ жизни — эту птицу бывает трудно увидеть в дикой природе.
В Прибайкалье впервые заметили редкую птицу
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