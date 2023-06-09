09 июня

08 июня

Популярное

В Прибайкалье впервые заметили редкую птицу

В Прибайкалье впервые заметили редкую птицу
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Камышницу обнаружили на одном из прибрежных озёр Малого моря

Камышница, редкий для Прибайкалья вид птицы, впервые встречена на территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Одинокую особь специалисты научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заметили в конце мая на одном из прибрежных озёр Малого моря. Факт наблюдения зафиксировали в ходе ежегодного мониторинга водоплавающих птиц.

Встреча стала неожиданной, так как в ареал обитания камышницы Иркутская область не входит, и вид считается залётным, спорадически (случайно) гнездящимся. При этом орнитологи ранее отмечали единичные встречи и гнездование этих птиц в устье реки Иркут (1985, 1987, 2004 и 2020 годы) на новоленинских болотах — ныне природном заказнике «Птичья Гавань», в окрестностях Ангарска (2004 г.), в Качугском (1995 г.) и Куйтунском (1998 и 2004 годах) районах области.

- В Прибайкальском национальном парке» камышница действительно встречена впервые. Обитает она гораздо западнее – в Алтайском крае. С юго-востока птицу можно увидеть в Приморском крае. Причина появления камышницы в Прибайкалье и в национальном парке пока неясна. Ранее специалисты предполагали, что спорадические появления камышницы в регионе связаны с неблагополучием на основных территориях обитания (перенаселение, изменение условий обитания), которое может быть временным. Сможет ли вид закрепиться в Прибайкальском национальном парке – тоже вопрос, ответ на который станет известен со временем, — объяснила Марина Алексеенко, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Справка

Камы́шница («болотная курочка») — небольшая, размером с голубя, водоплавающая птица из семейства пастушковых, отряда журавлеобразных. Распространена на всех материках, за исключением Австралии и Антарктиды. Ведёт скрытный образ жизни — эту птицу бывает трудно увидеть в дикой природе.

Иркутская область птицы национальный парк наука

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Общество, 09.06.2023
Юная спортсменка стала второй в Краснодарском крае
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
Общество, 09.06.2023
В большинстве районов завершился срок ограничения на пребывание в лесах
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
Общество, 09.06.2023
Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
Общество, 09.06.2023
Они обеспечат очистку стоков, попадающих в Байкал
В Бурятии тряхнуло ещё один район
В Бурятии тряхнуло ещё один район
Общество, 09.06.2023
Второе за день землетрясение произошло в Тунке
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
Общество, 09.06.2023
Победителей определили в 4 лигах
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Общество, 09.06.2023
За награды боролись мастера ковра
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
Общество, 09.06.2023
История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале
В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду
В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду
Общество, 09.06.2023
Правда, пока её вернут не во все дома
В лесах Улан-Удэ активно ловят нарушителей
В лесах Улан-Удэ активно ловят нарушителей
Общество, 09.06.2023
Гражданам грозят штрафы до 50 тысяч
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
Общество, 09.06.2023
Ремонт планируют завершить в 2024 году
В Бурятии посоревновались будущие лесники
В Бурятии посоревновались будущие лесники
Общество, 09.06.2023
Команды считали деревья, определяли запас лесных насаждений, виды растений и деревьев, выполняли задания по геодезии
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Общество, 09.06.2023
«Заповедное Подлеморье» ждёт гостей-туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^