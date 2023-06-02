Его проведут в Новоселенгинске
6 июня в посёлке Новоселенгинск в Бурятии состоится поэтический праздник «Я в гости к Пушкину спешу…», посвящённый памяти А.С. Пушкина. Мероприятие проведут в центре «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов».
В прологе программы покажут театрализованную мини-сцену «От Ганнибала до Пушкина». Также будет действовать открытый микрофон «Я вновь читаю пушкинские строки!». Любой желающий сможет рассказать своё любимое стихотворение. Кроме того, откроются книжная выставка «Волшебство пушкинского слова» и фотозона в стиле Пушкинской эпохи.
Посетителей на мастер-классе научат изготавливать «Веер». Для них проведут литературное лото «Что за прелесть эти сказки!» и поэтический флешмоб. Также заявлена квест-игра «Пушкин квест», сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии отпразднуют поэтический праздник
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