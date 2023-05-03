Улан-удэнцев из-за концерта очередной звезды призвали отказаться от личных авто





До этого улан-удэнцев просили отказаться от личных авто, когда в город приезжали известный стендап-комик Алексей Щербаков и знаменитая рок-группа «КняZz».

В ближайший четверг, 4 мая, в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) Улан-Удэ состоится концерт Анны Асти – бывшей участницы группы «Artik & Asti» (). Известный музыкальный коллектив распался в ноябре 2021-го. Теперь там новая солистка.Бывшая вокалистка «Artik & Asti» Анна Дзюба начала сольную карьеру. Она оставила себе псевдоним и теперь выступает как Анна Асти.Концерт начнётся в 18:00. Из-за приезда звезды парковка у ФСК будет перегружена, предупредили в дирекции спортивных сооружений. В зависимости от ситуации стоянку и вовсе могут закрыть. Жителей бурятской столицы попросили по возможности передвигаться на общественном транспорте.