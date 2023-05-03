03 мая

02 мая

Популярное

Улан-удэнцев из-за концерта очередной звезды призвали отказаться от личных авто

Улан-удэнцев из-за концерта очередной звезды призвали отказаться от личных авто
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столицу Бурятии едет популярная певица Анна Асти

В ближайший четверг, 4 мая, в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) Улан-Удэ состоится концерт Анны Асти – бывшей участницы группы «Artik & Asti» (возрастное ограничение – 18+). Известный музыкальный коллектив распался в ноябре 2021-го. Теперь там новая солистка.

Бывшая вокалистка «Artik & Asti» Анна Дзюба начала сольную карьеру. Она оставила себе псевдоним и теперь выступает как Анна Асти.

Концерт начнётся в 18:00. Из-за приезда звезды парковка у ФСК будет перегружена, предупредили в дирекции спортивных сооружений. В зависимости от ситуации стоянку и вовсе могут закрыть. Жителей бурятской столицы попросили по возможности передвигаться на общественном транспорте. 

До этого улан-удэнцев просили отказаться от личных авто, когда в город приезжали известный стендап-комик Алексей Щербаков и знаменитая рок-группа «КняZz».
концерт транспорт ФСК

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается бесплатная стерилизация крупных собак
В Бурятии продолжается бесплатная стерилизация крупных собак
Общество, 03.05.2023
84 собаки уже были стерилизованы в рамках акции 
Школьники и студенты Бурятии могут присоединиться к экоконкурсу
Школьники и студенты Бурятии могут присоединиться к экоконкурсу
Общество, 03.05.2023
Конкурс проводится в рамках международной премии «Экология – дело каждого»
В 12 районах Бурятии завершился сезон охоты на уток и гусей
В 12 районах Бурятии завершился сезон охоты на уток и гусей
Общество, 03.05.2023
Жителей республики попросили сдать разрешения на их добычу

В Бурятии планируют создать парк Мужества
В Бурятии планируют создать парк Мужества
Общество, 03.05.2023
Там высадят более 10 тысяч сосен
В Улан-Удэ студенты присоединились к акции «Окна Победы»
В Улан-Удэ студенты присоединились к акции «Окна Победы»
Общество, 03.05.2023
Молодые люди украшают окна в Доме студентов
В Бурятии оштрафовали забывчивого гражданина Монголии
В Бурятии оштрафовали забывчивого гражданина Монголии
Общество, 03.05.2023
Мужчина запамятовал дату выезда из России
В Улан-Удэ поговорят о творчестве Цыден-Жапа Жимбиева
В Улан-Удэ поговорят о творчестве Цыден-Жапа Жимбиева
Общество, 03.05.2023
Мероприятие приурочено к 95-летнему юбилею со дня рождения выдающегося поэта и писателя
В Бурятии скаковой сезон откроют соревнованиями
В Бурятии скаковой сезон откроют соревнованиями
Общество, 03.05.2023
Скачки будут проводить среди лошадей разных пород 
Столицу Бурятии начали украшать к 9 мая
Общество, 03.05.2023
Перед праздником на улицах города появятся фотозоны и различные инсталляции
Житель Бурятии сделал инвалидом мать своих детей и не стал платить им алименты
Житель Бурятии сделал инвалидом мать своих детей и не стал платить им алименты
Общество, 03.05.2023
Мужчина полностью устранился от воспитания ребятишек
В Улан-Удэ начали строить крупный волейбольный центр
В Улан-Удэ начали строить крупный волейбольный центр
Общество, 03.05.2023
В том числе там будут поля для пляжного волейбола
В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество, 03.05.2023
Сотрудники размещают портреты своих родственников на служебных автомобилях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^