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Улан-удэнцев призвали отказаться от личных авто из-за приезда стендапера

Улан-удэнцев призвали отказаться от личных авто из-за приезда стендапера
Происшествия, 
Горожан просят пересесть на общественный транспорт

В Улан-Удэ ждут известного стендап-комика Алексея Щербакова. В среду, 19 апреля, он выступит в физкультурно-спортивном комплексе (возрастное ограничение – 18+).

Из-за сольного концерта зона парковки у ФСК будет загружена, сообщили в дирекции спортивных сооружений. Жителей бурятской столицы призвали по возможности отказаться от личных авто и передвигаться на общественном транспорте во избежание аварийных ситуаций. Горожан предупредили:  в зависимости от загруженности стоянку около физкультурно-спортивного комплекса и вовсе могут закрыть.

С просьбой пересесть на автобусы и трамваи к улан-удэнцам обращались ранее из-за выступления в ФСК знаменитой рок-группы «КняZz» (16+). Ситуация на дорогах города 19 апреля осложнилась из-за выпавшего ночью снега.
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