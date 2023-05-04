В Бурятии детям прочитают о Великой Отечественной войне

В столице республики проведут патриотическую акцию по поддержке детского чтения



5 мая в рамках XIV международной патриотической акции по поддержке детского чтения «Читаем детям о Великой Отечественной войне» в Улан-Удэ состоятся «Громкие чтения» (0+).



- Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» - крупномасштабное международное мероприятие по поддержке детского чтения. В основе акции – чтение вслух произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 15 лет в учреждениях независимо от ведомственной подчинённости. За 13 лет участниками акции стали более 6,2 млн. детей и подростков, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



В числе почётных чтецов выступают актёры театров, руководители учреждений и другие известные люди республики. Участниками станут начальные классы школ №19, №1, лингвистической гимназии №3 г. Улан-Удэ, РБНЛИ №1, детских садов №64. №88, №57 и другие.



Также ко Дню Победы в библиотеке будут организованы акция «Георгиевская лента» (0+), выставки-просмотры книг, час патриотизма, урок памяти и интерактивная игра.



Возрастное ограничение: 0+.

