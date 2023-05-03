В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России

Это более половины от всех посетивших страну с начала года туристов



По состоянию на 30 апреля с начала года Монголию посетило более 140 тысяч человек, из которых 76496 человек, или около 55%, прибыли из России, а около 30000 – из Китая. Такие данные опубликовало монгольское министерство окружающей среды и туризма.



- По состоянию на 11 марта из Российской Федерации въехало 35763 гражданина, что составило 60 процентов иностранных граждан, въехавших в нашу страну. Число российских граждан, прибывающих в нашу страну, продолжает расти. Так, по состоянию на 31 марта из России прибыло 59215 человек, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Большинство иностранных граждан, въехавших в Монголию, прибыли через КПП «Чингис хаан», «Алтанбулаг» и «Боршоо». 75% из них составляют граждане безвизовых стран.

