В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию

В Бурятии обсудили перспективы МНОЦ «Байкал» на 2023 год
В Бурятии прошло совещание по реализации деятельности межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» с участием министерства образования и науки республики и представителей фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области. На совещании речь шла о планах на 2023 год, а также о достижении конкретных показателей в 2023 году, установленных программой МНОЦ «Байкал».
В задачи центра входит включение трёх новых проектов:
- Технологический проект «Производство комплексно-модифицирующих добавок для асфальтобетонов на основе наноразмерных углеродных материалов, отходов полимеров и минеральных отходов»;
- Технологический проект «Разработка технологии и организация опытного производства сорбентов, гуматов, синтез-газа и диметилового эфира из каменных углей месторождений Иркутской области»;
- Также запланировано создание школьной научно-образовательной ассоциации «в науку со школы».
Кроме этого, в планах на 2023 год достижение показателя 45 патентов на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) имеющих правовую охрану за рубежом. Предполагается, что за этот год будет опубликовано 790 статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных «Scopus» или «Web of Science» (для федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций).
- Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей должна достичь показателя 50%, а доля работников организаций, участвующих в создании центра, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в соответствии с направлениями деятельности центра – 15%, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
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