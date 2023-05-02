Участниками программы стал 21 регион
Прошло первое заседание экспертного совета всероссийской программы «Классная страна». В рамках заседания были определены регионы, которые в этом году примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодёжи. В их число вошла и Бурятия.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, в этом году в республике будут разработаны образовательные программы путешествий по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Все маршруты будут привязаны к школьной программе.
- Наши эксперты проделали невероятную по объёму работу, организовали межведомственное взаимодействие, сформировали команды и выделили время и ресурсы на будущее обучение и разработку образовательных программ путешествий для детей и молодёжи, - заявил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Бурятия вошла во всероссийскую программу «Классная страна»
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