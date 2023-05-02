Иркутск примет международный фестиваль оперной музыки

На «Дыхание Байкала» приеду солисты Мариинского театра и артисты Большого театра



Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдёт с 24 по 28 мая. Участие в нём примут оперные певцы, победители международных конкурсов вокалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они выступят совместно с губернаторским симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша.



В этом году в фестивале примут участие солисты государственного академического Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) Аюна Базаргуруева (сопрано) и Савва Хастаев (тенор), артисты государственного академического Большого театра России (г. Москва) Ирина Макарова (меццо-сопрано) и Владимир Комович (бас), солистка центра оперного пения Галины Вишневской (г. Москва) Александра Зотова (сопрано) и солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Евгений Бовыкин (баритон).



Откроется фестиваль 24 мая (возрастное ограничение: 6+). В концертном зале Иркутской филармонии прозвучат арии из опер и вокальные произведения Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Джузеппе Верди и других.



Продолжит фестиваль концерт камерной музыки 25 мая в органном зале (возрастное ограничение: 6+). Традицией «Дыхания Байкала» является концертное исполнение знаменитых опер. 27 мая на сцене Иркутской областной филармонии артисты исполнят оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (возрастное ограничение: 6+). Это будет театрализованная постановка с декорациями и костюмами.



Закрытие фестиваля состоится 28 мая (возрастное ограничение: 6+). Зрителям представят арии и сцены из опер Рихарда Вагнера, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

