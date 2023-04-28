В Бурятии подвели итоги конкурса экосумок

Отмечены были самые прочные, красивые и экологичные сумки
С 3 по 24 апреля в Бурятии уже во второй раз проходил конкурс экосумок «Давай без пластика!». Его участникам предложили придумать и создать альтернативу пластиковому пакету.
В итоге организаторам прислали работы не только из Бурятии и Иркутской области, но и даже из таких городов, как Саратов и Хабаровск.
- Сумки получились очень разные: много интересных техник, форм, дизайнов и тканей. Мы постарались отобрать самые прочные и красивые. Конечно, предпочтение было отдано экологически чистым материалам. А заповедная тематика особенно приятна! – сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Полученные работы в рамках конкурса экосумки подготовят к благотворительной акции «Делаем добро вместе». По словам организаторов, они станут одним из важных звеньев доброго дела.
Победители конкурса «Давай без пластика»
Категория 10-12 лет
1 место – Диана К., Бурятия, Усть-Баргузинская СОШ
2 место – Мадина М., Бурятия, г. Северобайкальск
2 место – Ульяна К., Анна Б., Бурятия, Усть-Баргузинская СОШ
3 место – Павел Х., Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБОУ «РКШИ»
Номинация «Новая жизнь старой вещи» – Дансаран Д., Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБОУ «РКШИ»
Категория 13-18 лет
1 место – Ирина Г., Бурятия, п. Усть-Баргузин
2 место – Алина С., г. Саратов
3 место – Полина В., Бурятия, г. Северобайкальск
Номинация «Вдохновлённая природой» – Номина С., Бурятия, ГБУ СО «Закаменский СРЦН»
Категория старше 18 лет
1 место – Буда-Ханда Гармаева, Бурятия, с. Хилгана
1 место –Татьяна Никифорова, Бурятия, г. Улан-Удэ, МАУ ДО Дом творчества «Форус»
2 место – Елена и Яна Сиденко, г. Хабаровск
2 место – Алёна и Анастасия Высоцкие, г. Иркутск
3 место – Оксана Горбачёва, Бурятия, п. Усть-Баргузин
Номинация «Сумка-лозунг» – Яна Шерстова, Бурятия, п. Нижнеангарск
Номинация «Сумка от профессионала» – Ольга Андреева, Бурятия, г. Улан-Удэ
Категория семейные работы
1 место – Роберт Б., Бурятия, г. Улан-Удэ, д/с № 15 «Радуга»
2 место – Дарина Ц., Бурятия, г. Улан-Удэ, д/с № 15 «Радуга»
3 место – Варвара М., Бурятия, г. Улан-Удэ, д/с № 15 «Радуга»
Номинация «Модная идея» – Вадим П., Бурятия, г. Улан-Удэ, д/с № 15 «Радуга»
В Бурятии подвели итоги конкурса экосумок
Общество, Фото:
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