Соревнования прошли в Краснодарском крае
22 и 23 апреля в Краснодарском крае прошёл I этап Кубка России по мотокроссу среди женщин. Представительница Бурятии, мотогонщица Руслана Харчук сумела показать пятый результат и войти в топ-6.
- В мотоциклетном спорте Руслана с шести лет и за это время она неоднократно побеждала на чемпионатах Дальнего Востока и Сибири. В прошлом году спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Монголии, - сообщили в минспорта Бурятии.
География участниц турнира в этом году обширная - и Москва, Ульяновск, Курган, Тюмень, Челябинск, Каменск-Уральский, Омск и Бурятия.
Мотогонщица из Бурятии вошла в число лучших на Кубке страны
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