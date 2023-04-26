Мотогонщица из Бурятии вошла в число лучших на Кубке страны

Соревнования прошли в Краснодарском крае



22 и 23 апреля в Краснодарском крае прошёл I этап Кубка России по мотокроссу среди женщин. Представительница Бурятии, мотогонщица Руслана Харчук сумела показать пятый результат и войти в топ-6.



- В мотоциклетном спорте Руслана с шести лет и за это время она неоднократно побеждала на чемпионатах Дальнего Востока и Сибири. В прошлом году спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Монголии, - сообщили в минспорта Бурятии.



География участниц турнира в этом году обширная - и Москва, Ульяновск, Курган, Тюмень, Челябинск, Каменск-Уральский, Омск и Бурятия.



