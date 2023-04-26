Горожане соберут мусор во время пробежки
28 апреля в Улан-Удэ состоится плоггинг «Начни с себя». Его проведут в рамках 85-летия Советского района города.
- Плоггинг – акция по сбору мусора во время пробежки, для тех, кто ведёт активный образ жизни. К нему уже присоединились множество регионов России. Обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать окружающее пространство чище. Плюс к этому у бегуна увеличивается расход калорий: для того, чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Забег начнётся в 11:00 с трёх участков. Первый участок – стадион «Спартак». Второй – 4-й корпус БГУ. И третий – «Октябрь».
Конечной точкой станет 8-й корпус БГУ (Театральная площадь). Здесь в 12:00 пройдёт общегородская зарядка и в её завершение будут поведены итоги плоггинга и вручены сертификаты.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ займутся плоггингом
Общество, Фото:
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