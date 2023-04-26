В райцентре Бурятии провели борцовский турнир

Общество, Фото: Курумканская ДЮСШ

В соревнованиях участвовали более 260 спортсменов



22 апреля в Курумканском районе Бурятии прошёл республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2009 годов рождения и 2010 года рождения и младше на призы Баира Гармаева. Побороться за пьедестал почёта приехало более 265 юных борцов из шести районов республики и Улан-Удэ. Поддержать юных борцов пришли их родные и друзья.



Соревнования прошли в 11 весовых категориях у младших юношей и в 9 весовых категориях у старших. Победителями у спортсменов 2010 г.р. и младше стали: Константин Т. (Иволгинский район), Амгалан Б. (Иволгинский район), Баир П. (Иволгинский район), Эрдэм Т. (СШОР №7), Андрей В. (Курумкан), Тамир Р. (Курумкан), Алдар А. (СК «Зугалай» СШОР №7), Ананда Д. (Тункинский район), Сультим Б. (Улюн), Баир Г. (Селенгинский район), Кирилл Д. (СК «Зорилго»). У старшей группы победу праздновали: Максим В. (п. Усть-Баргузин), Михаил Г. (Тункинский район), Баир Ж. (с. Барагхан), Цырен Р. (СШОР №7), Сергей Ц. (Курумкан), Батор У. (СШОР №7), Борис Р. (с. Аргада), Эрдэм Ц. (СШОР №7), Эрдэм Ц. (СШОР №7).



Специальные номинации выиграли:

«Лучший борец» - Борис Р. (Аргада);

«Лучшая техника» - Сергей Ц. (Курумкан);

«За волю к победе» - Эрдэм Т. (СШОР №7);

«Самый юный участник» - Алдар Ц. (Хилгана).



Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и денежными призами, сообщает Курумканская ДЮСШ.

