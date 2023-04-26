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Рэпер Хаски из Улан-Удэ снял клип в Монголии

Рэпер Хаски из Улан-Удэ снял клип в Монголии
Общество, 
Он выпустил видео на свой новый трек «О любви»

На минувшей неделе уроженец Улан-Удэ Дмитрий Кузнецов, известный под творческим псевдонимом Хаски, презентовал видео на новый трек «О любви». Снял его Игорь Клепнёв, работавший с рэпером над клипом для «Поэмы о родине», который был посвящён столице Бурятии.

Клип рэпер снял в Монголии. Песню Хаски исполняет на фоне юрты.

Композиция получилась автобиографичной – от появления рэпера на свет и до того момента, как он обрёл известность. Начинается она со слов «Моя мама залетела – так и появился я. Под каблуками взрослых извивался как змея».



Далее идут строчки, в которых Дмитрий признаётся, что «искал любовь до хрипоты, до немоты», а теперь ищет её «у солевой толпы». Упоминается и о том, как он столкнулся с наркозависимостью и хотел сблизиться с похожими на себя («Подними ладонь, если я такой, как ты, эй»). По сути, вся песня – сложный путь к этому самому чувству, без которого «жизнь ничего не значит совсем». Сам клип буквально пронизан бурятским колоритом.





 
В видео, длящемся две с половиной минуты, слышится пение церковного хора. Кстати, «О любви» – первый сольный трек Хаски за полгода. За музыку отвечал dj hvost – продюсерское альтер-эго рэпера.

Клип стремительно набирает просмотры в Сети. В официальной группе Хаски во «ВКонтакте» их уже 259 тысяч, а на YouTube – более 300 000. Поклонники остались в восторге. «Ого», «Как всегда круто», «Шикарно», «Беспредельно обожаю», «Лучший», – пишут интернет-пользователи.


Хаски музыка клип

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