В Улан-Удэ отопительный сезон может закончиться 10 мая

В столице Бурятии назвали ориентировочные сроки отключения отопления и горячей воды



Вместе с завершением отопительного сезона в Улан-Удэ начинается подготовка к следующему. В частности, в самом разгаре идут работы по реконструкции тепломагистрали №3, от которой получают тепло жители части Железнодорожного района: Элеватора, Шишковки и других микрорайонов.



В связи с реконструкцией тепломагистрали №3 планируется отключение горячей воды в некоторых микрорайонах Железнодорожного района ориентировочно с 10 мая по 1 сентября. По остальным микрорайонам района в рамках плановых испытаний горячее водоснабжение будет отсутствовать с 11 по 14 мая, с 5 по 8 июня, с 10 по 19 июля.



Отключений в микрорайоне Стеклозавод Советского района в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 не планируется. Лишь в августе пройдёт плановое отключение на две недели для проведения работ по ремонту оборудования и внутриквартальных сетей. Для потребителей котельной республиканского психоневрологического диспансера: с 31 июля по 13 августа, котельной микрорайона Стеклозавод: с 7 по 20 августа. Вместе с тем в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 от ТЭЦ-1 с 10 мая по 20 июля будет отключено горячее водоснабжение в центральной части Советского района.



В плановом порядке в Октябрьском районе ориентировочно с 10 мая по 15 мая, с 5 июня по 9 июня, с 10 июля по 19 июля произойдёт отключение потребителей горячей воды, относящиеся к централизованным источникам (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2). Это обусловлено технологическим строением схемы теплосетей Улан-Удэ.



Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: для специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистёнок», республиканского перинатального центра, детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка», детского сада №84 «Снеryрочка». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

